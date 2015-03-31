油价受伊朗核会谈拖累续跌 布兰特原油在3月下挫12%

路透纽约3月31日 - 油价周二连跌第三日，布兰特原油在3月下挫12%，因全球大国和伊朗正就达成核协议紧锣密鼓地进行磋商。如果达成协议，可能使更多的伊朗原油供应进入本已供应过剩的市场。

油价下跌证明其在建立底部的过程中遇阻。由于担心供应过多导致油价自去年6月以来大跌。美国原油价格在本季下挫11%。

周二，油价收位高于日内低点。今日，美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国与伊朗在瑞士洛桑举行磋商，可能很难在今日午夜最后期限前达成初步核协议。

布兰特原油收低1.18美元，或2.1%，报每桶55.11美元，盘中跌至54.72美元。

美国原油收跌1.08美元，或2.2%，报每桶47.60美元，高于稍早触及47.28美元的日内低位。

单单在过去三个交易日，油价下挫逾7%，因对伊朗达成核协议的担忧加重，该协议将可能令全球原油供应过剩的情况加剧。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)成员国5月的原油供应料将上升至五个月高位。这也令油价受压。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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