国际油价录得六年来最大月度涨幅 但升势可能遇阻

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
* 布兰特原油期货4月上扬21%，美国原油期货涨幅为25%；为2009年5月来最大涨幅
* 今年布兰特原油均价为60美元，美国原油为54.40美元-路透调查
* 美元跌至2月低位，点燃周四油价升势
路透纽约4月30日 - 油价周四收涨，本月录得六年来最大单月涨幅，4月布兰特和美国原油期货分别上扬20%和25%，受助于美元走软，以及投资者押注供应过剩的局面可能缓和。
自6月到1月大跌导致油价从100美元之上的高位被腰斩后，布兰特和美国原油期货本月的反弹势头最为强劲，均上扬约12美元，并触及年内高位。
本月涨幅是2009年5月以来最大，且支持了油市看涨人士所持供需将趋于平衡的观点。
但部分市场人士对涨势将顺利延续存疑，称美国首季经济成长令人失望，且有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)无意减产。
“看似此轮涨势将遇阻的可能性更大，因OPEC无意减少供应，以及美国经济数据良莠不齐，这可能导致美元走势起伏，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。
布兰特原油期货LCOc1收涨0.94美元，报每桶66.78美元，盘中触及年内峰值66.93美元。4月升幅为21%。
美国原油期货CLc1收涨1.05美元，报每桶59.63美元，盘中触及年内高位59.78美元。4月上扬25%。
美元指数.DXY跌至两个月低位，使油价对持有其他货币的投资者而言更便宜。
一项路透调查显示，受访的32位分析师预计，布兰特原油今年均值为60美元，较上月调查预估高出0.80美元。美国原油期货均值为54.40美元，之前的的预估为53.60美元。
周三公布的政府数据显示，上周美国原油库存增幅小于预期，库欣原油库存五个月来首次减少。
但持怀疑态度的人士指出，路透调查显示，4月OPEC原油产量触及逾两年高位。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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