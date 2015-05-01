国际油价录得六年来最大月度涨幅 但升势可能遇阻

* 布兰特原油期货4月上扬21%，美国原油期货涨幅为25%；为2009年5月来最大涨幅

* 今年布兰特原油均价为60美元，美国原油为54.40美元-路透调查

* 美元跌至2月低位，点燃周四油价升势

路透纽约4月30日 - 油价周四收涨，本月录得六年来最大单月涨幅，4月布兰特和美国原油期货分别上扬20%和25%，受助于美元走软，以及投资者押注供应过剩的局面可能缓和。

自6月到1月大跌导致油价从100美元之上的高位被腰斩后，布兰特和美国原油期货本月的反弹势头最为强劲，均上扬约12美元，并触及年内高位。

本月涨幅是2009年5月以来最大，且支持了油市看涨人士所持供需将趋于平衡的观点。

但部分市场人士对涨势将顺利延续存疑，称美国首季经济成长令人失望，且有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)无意减产。

“看似此轮涨势将遇阻的可能性更大，因OPEC无意减少供应，以及美国经济数据良莠不齐，这可能导致美元走势起伏，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。

布兰特原油期货LCOc1收涨0.94美元，报每桶66.78美元，盘中触及年内峰值66.93美元。4月升幅为21%。

美国原油期货CLc1收涨1.05美元，报每桶59.63美元，盘中触及年内高位59.78美元。4月上扬25%。

美元指数.DXY跌至两个月低位，使油价对持有其他货币的投资者而言更便宜。

一项路透调查显示，受访的32位分析师预计，布兰特原油今年均值为60美元，较上月调查预估高出0.80美元。美国原油期货均值为54.40美元，之前的的预估为53.60美元。

周三公布的政府数据显示，上周美国原油库存增幅小于预期，库欣原油库存五个月来首次减少。

但持怀疑态度的人士指出，路透调查显示，4月OPEC原油产量触及逾两年高位。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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