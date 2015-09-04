法国巴黎银行下调布兰特原油和美国原油今明两年价格预估

路透9月3日 - 法国巴黎银行周四下调布兰特原油及西德克萨斯中质油(WTI/美国原油)2015和2016年均价预估，称因油价近来挫跌。

法巴将布兰特原油2015年价格预估从每桶62美元下调至56美元，2016年预估从76美元下调至62美元。法巴将美国原油今年价格预估从每桶55美元下调至51美元，2016年预估从70美元下调至56美元。

该行表示，仍预期第四季油价将缓缓回升，但过多的供应使油价在2016年上半年难以大幅反弹。

“美国原油期货目前处于40-50美元间的中低端，井口价益发贴近美国页岩油行业成本曲线。”法国巴黎银行分析师在一份报告中称。“这挑战着多半未对冲避险的美国生产商的供应状况，并为价格提供底部，油价或由此开始复苏。”

分析师称，随着中国政府加大稳定股市和支撑经济的力道，油市将回归基本面。

但他们还表示，美国页岩油业不断增产，及石油输出国组织(OPEC)的持续供应，使油价在2016年下半年之前，都不会有实质改善。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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