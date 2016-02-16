油价跌近4% 因沙特和俄罗斯达成减产协议希望破灭

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透纽约2月16日 - 布兰特原油周二下跌近4%，回吐盘初的涨幅，此前主要产油国俄罗斯和沙特令减产的希望破灭，取而代之地是，只同意冻结产量，而且前提是其它主要石油出口国同意参与进来。
布兰特原油短暂涨穿每桶35美元，此前俄罗斯和沙特同意将产量维持在1月的水平，这可能是15年来石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间达成的第一个协议。
卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada称，这一协议可以帮助稳定油市。因供应过剩，油市经历了2000年代初以来最严重的一次油价下跌。
市场情报公司Genscape公布的数据显示，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存在截至2月12日当周增加近70.5万桶。
布兰特原油收跌1.21美元，结算报价每桶32.18美元，盘中稍早升至35.55美元。
美国原油收跌0.40美元，结算报价每桶29.04美元，盘中高见31.53美元。
周二盘初的升势失去动能，因投资者评估冻结产量的可能性。伊朗没有参与谈判，并决心增产。熟悉伊朗想法的消息人士称，伊朗称在产量达到制裁前水平后，愿意考虑冻产。
“我预计价格还会从现在的水平下跌，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称，“冻产对于减少供应过剩毫无用处。”
高盛同样也看空该计划，称“我们认为，计划能否实施还有很大的不确定性”。
但分析师也预警，如果有迹象显示，产量或库存大幅减少，未来几周可能出现油价大幅上扬和市场大幅波动。上周五，布兰特和美国原油均大涨约12%，从12年低位大幅拉升，因OPEC可能减产的希望重燃。（完）
(编译 刘静；审校 李军)
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。