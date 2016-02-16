油价跌近4% 因沙特和俄罗斯达成减产协议希望破灭

路透纽约2月16日 - 布兰特原油周二下跌近4%，回吐盘初的涨幅，此前主要产油国俄罗斯和沙特令减产的希望破灭，取而代之地是，只同意冻结产量，而且前提是其它主要石油出口国同意参与进来。

布兰特原油短暂涨穿每桶35美元，此前俄罗斯和沙特同意将产量维持在1月的水平，这可能是15年来石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间达成的第一个协议。

卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada称，这一协议可以帮助稳定油市。因供应过剩，油市经历了2000年代初以来最严重的一次油价下跌。

市场情报公司Genscape公布的数据显示，美国原油交割地俄克拉荷马州库欣库存在截至2月12日当周增加近70.5万桶。

布兰特原油收跌1.21美元，结算报价每桶32.18美元，盘中稍早升至35.55美元。

美国原油收跌0.40美元，结算报价每桶29.04美元，盘中高见31.53美元。

周二盘初的升势失去动能，因投资者评估冻结产量的可能性。伊朗没有参与谈判，并决心增产。熟悉伊朗想法的消息人士称，伊朗称在产量达到制裁前水平后，愿意考虑冻产。

“我预计价格还会从现在的水平下跌，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称，“冻产对于减少供应过剩毫无用处。”

高盛同样也看空该计划，称“我们认为，计划能否实施还有很大的不确定性”。

但分析师也预警，如果有迹象显示，产量或库存大幅减少，未来几周可能出现油价大幅上扬和市场大幅波动。上周五，布兰特和美国原油均大涨约12%，从12年低位大幅拉升，因OPEC可能减产的希望重燃。（完）