油价上涨超过3% 在库存数据公布前油市全面攀升

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月9日 - 原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。
市场预计，截至6月5日该周，美国原油库存可能连录第六周减少。美国石油协会(API)将在周二稍晚公布最新库存数据，美国石油协会(API)将在周三发布库存报告。
路透调查显示，受访的五位分析师预计，上周美国原油库存将减少170万桶。
布兰特原油期货收涨2.19美元，或3.5%，报每桶64.88美元，为5月29日来最大单日涨幅。
美国原油期货收升2美元，或3.4%，报每桶60.14美元。
在成品油期货中，取暖油期货和汽油期货均上涨超过3%。
EIA在月报中称，预计今年美国原油日需求增长38万桶，高于之前预估的增长34万桶。
一些市场人士对今日油价大涨感到意外。
一些人士称，油市上涨可能因预期在进入美国公路旅行高峰期后，本月汽油和柴油消费将增加。
尽管如此，路透调查预计最新一周馏分油库存将增加130万桶，汽油库存增加30万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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