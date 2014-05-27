油价下滑 受投资者获利了结拖累

路透纽约5月27日 - 美国原油期货周二小跌，因交易商在长周末假期后获利了结，但乌克兰暴力冲突和预期美国库欣原油库存将减少，为油价提供支撑。

汽油期货大跌约3%，因交易商降低在周一美国阵亡将士纪念日假期前建立的多头头寸。阵亡将士纪念日标志着美国夏天驾驶季的开始。

汽油期货下跌，拉低布兰特原油和美国原油，布兰特原油LCOc1收低0.30美元，报每桶110.02美元。美国原油CLc1收跌0.24美元，报每桶104.11美元。美国汽油期货RBc1跌2.8美分，报每加仑2.9952美元。

不过，利比亚和乌克兰地缘政治风险加剧，扶助布兰特原油自4月初以来上升超过6%。美国原油在5月迄今攀升约6%。

分析师表示，预期上周库欣的美国商业原油库存将进一步下降，这也支撑油价。库欣是美国原油的交割点。但路透调查显示，预期上周整体原油库存将增加70万桶。

因周一美国假期，美国原油周度库存数据将推迟一天公布。

美国石油协会(API)将在周三2030 GMT公布原油库存报告。美国能源资料协会(EIA)的库存报告将在周四1500 GMT出炉。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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