焦点：原油多头数月来力拱油价上涨 终于正视美国高库存问题

2016年3月，美国俄克拉荷马州库欣，图为安桥（Enbridge）公司的原油储罐。 REUTERS/Nick Oxford

路透纽约3月9日 - 试图推高油价的原油多头周三终于举起白旗，引起一年来最严重的溃退，因其担心尽管减少供应，但库存居高不下的情况恐将持续下去。

油价一直陷于逾10年来最窄的区间内交投，在全球最大几个产油国达成减产协议后，交易商和投机客纷纷押注油价将会上涨。

数周来，他们对美国处于纪录高位的库存置若罔闻，直到周三市场终于对这个问题作出反应。

布兰特原油和美国原油挫跌逾5%，为2016年2月以来最大的单日跌幅。这让人回想起两年石油价格战的黯淡岁月，许多美国页岩油生产商的资产负债表因价格战而坐困愁城。

油价走势也将交易量推高至12月初以来最高，5月交割的布兰特原油期货交易量超过430,000口，4月美国原油期货则为逾911,000口。

鉴于产油国力守承诺抑制产量，支撑先前因产量过剩而低迷逾两年的油价，令业内对油价是会继续下跌抑还是不会久跌，看法分歧。

“自去年底以来，让油价保持在相对狭幅交投区间的高度不确定性，已被一股看跌市场人气取代，至少目前如此。”纽约Energy Management Institute资深合伙人Dominick Chirichella称。

“目前的讨论焦点是沙特是否愿意将市场份额让给美国生产商...或者他们是否准备打新一轮的市占率战争。”

**库存增加令人忧心**

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)在休士顿一场行业会议间隙告诉路透，油价挫跌只是暂时的，随着OPEC遵守减产协议，油价将见回升。

然而他也承认，库存增加“令人担忧”。

油价周三大跌，测试了今年建立起来的关键技术支撑位，并且自OPEC达成减产协议以来首次跌至100日移动均线下方。

“此次挫跌使油价进入超卖区域，但除此之外，基本没有迹象表明(跌势)将结束，”Kase & Company资深分析师Dean Rogers谈到WTI油价时称。

他表示，WTI油价可能首先出现小幅上修，但可能性明显偏向于继续跌向下一道重要水准48美元；就布兰特原油而言，未来几天很可能继续跌至至少52.60美元，有可能51.60美元甚至更低。

但是长期来看，多数市场参与者仍持偏多看法。

期权交易暗示，市场预计油价不会从目前水平大幅下滑。(完)