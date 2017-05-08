分析：原油市场天翻地覆的三大因素：中国、存货、基金

路透纽约5月5日 - 本周原油价格暴跌至六个月低点，原因可能出在对中国经济成长的忧心、存货居高不下、及基金仓位调整。

美国原油价格周四重挫5.0%至每桶45.29美元的11月以来新低，当时石油输出国组织(OPEC)同意自1月1日起实施六个月的减产180万桶/日协议。

然而周五油价反弹1.5%，受助于沙特保证俄罗斯准备好加入OPEC延长减产协议以减轻供应持续过剩。

“人们往往会倒过来解释。但我认为本周的震荡是源自于中国及其流动性紧缩。所有大宗商品市场都因此受到惊吓，”RBC Capital Markets全球能源策略主管Michael Tran表示。“这是适用于大宗商品、而非单存在于油市的因素。”

本周公布各项中国制造业调查，数据引发外界担心中国经济成长可能在第一季达到高峰，而中国央行已经采取行动紧缩信贷，导致股市连续四周下跌。

过去几个月里由OPEC牵头的减产是否足以大幅削减全球居高的库存水平，这种疑虑也令油价承压。美国上周的原油库存降幅不及预期，因为美国产量增加，抵消了OPEC的供应减少。

鉴于此，石油交易商可能最终会放弃对OPEC的期待，不再寄望于OPEC能很快让原油市场库存恢复平衡。

**基金是影响市场的另一个因素**

油市上的另一个重要主导力量看似也匆匆加入了卖出的行列：期货投资基金，抑或称商品交易顾问(CTA)。根据基金研究公司BarclayHedge的数据，这类基金掌管着约3,400亿美元的资产。

该类基金的业务就是指导其它投资者买进或卖出期货、期权以及远期合约。它们经常观察跨资产类别的宏观经济趋势，并利用模型在数十个市场进行交易，探测出走势的所谓起点和终点。

对于这类基金而言，本周有关趋势改变的多重迹象是很清晰的：中国铁矿石期货价格跳水，黄金和铜的价格大跌，还有石油库存的居高不下，这些都吓坏了原油交易商。

而摩根大通周四发布的报告似乎进一步加深了上述种种恐慌情绪。摩根大通在报告中称，沙特阿拉伯改变减产初衷并转而加大产出的风险正在上升。摩根大通没有回复置评要求。

即便自3月中旬以来油价走软，投机客却仍持有多头仓位，从而面临像周四跌势那样的走势反转风险。

“原油市场肯定出现了一些新的空头。系统化的商品交易顾问(CTA)无疑是卖家，他们不看基本面，纯粹依据技术面进行交易，”纽约大宗商品交易顾问NickJen Capital的管理合伙人Nick Gentile。

根据高盛报告，随着价格继续滑落，对日历价差进行平仓加剧了跌势。

对冲基金越来越不相信，石油输出国组织(OPEC)能够加快石油市场恢复平衡的速度，即便该组织同意在减产协议到期后继续实施减产。

本周抛盘的速度和方向足以导致2017年12月原油期货价格跌至2018年12月原油期货的下方，从而表明对供应过剩的担忧与日俱增。

周四成交量激增，近月美国原油期货的成交量超过94万口，远远超过日均成交量53.5万口。

“市场显然在大规模地做多。当做多的人过多时，市况往往很快就会反其道而行之，”Gentile说道。(完)