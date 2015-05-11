油价下滑 反映美国页岩油产量反弹的信息相互矛盾

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月11日 - 油价周一小跌，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。
上周美国原油期货价格连续第八周上涨，但布兰特原油期货则在连升四周后下滑。
上周二叠纪盆地页岩油钻机数量在连跌数月后增加，为年内首次，这是市场对油价反弹做出反应的迹象。
不过，美国能源资料协会(EIA)预计，6月成长最快的美国页岩油油田的日产量将下降7.1万桶，至497万桶。
“投资人试图厘清供需状况，市场走势颇为震荡，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian表示。
尽管他对近期市场反弹并不确信，但McGillian指出，没有迹象显示升势告终，“我们最终可能令我们自己陷入之后更大幅度的下跌中。”
美国原油收低0.14美元，报每桶59.25美元。
布兰特原油收跌0.48美元，报每桶64.91美元。
美元指数反弹，令原油等以美元计价商品价格进一步承压。
但中国六个月内第三度降息，缓和了美元走强的影响。
交易所数据显示，上周对冲基金等其他大型投机商连续第七周增加了对油价将继续看涨的押注。
但分析师担心期货市场升势同实货市场供应过剩的情况愈发不符，油价自1月低点已经反弹了超过40%。
投资人将关注周三国际能源署(IEA)的月报，以判断油价下挫是否提振了全球石油需求。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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