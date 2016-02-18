市场走势显示投资者高度怀疑产油国冻结产量能否奏效

2016年2月10日在印度拍到的一处油井。 REUTERS/Amit Dave

路透伦敦2月17日 - 一些产油大国本周同意冻结产量在1月水平，以抑制供应过剩局面，并阻止油价进一步下跌。此举震动油市，但市场走势表明，投资者对这一举措的效果持怀疑态度。

沙特、卡特尔、委内瑞拉和非石油输出国组织(OPEC)成员国俄罗斯的石油部长周二在卡塔尔首都多哈举行会谈后表示，同意维持产量在1月水平，但前提是其他主要产油国也要加入。

伊拉克、科威特和阿联酋表示，如果其他石油出口大国都冻结产量，那么他们也将遵守这一举措。

不过伊朗是否同意冻结产量还不好说。伊朗曾表示，将抵制任何此类限产行动，坚持在未来6至12个月将每日产量增加100万桶的承诺。

伊朗、委内瑞拉、伊拉克和卡塔尔四国的石油部长周三在德黑兰开会，伊朗石油部长尚甘尼称，该国欢迎OPEC和非OPEC产油国保持产量“上限”的决定。

但尚甘尼没有明确表态伊朗是否会保持产量在1月水平。

引人关注的是，布兰特远月期货价格显示，投资者质疑这种冻结产量举措能否很快使油市供应由过剩转为短缺。

**伊朗言论提振油价**

受伊朗讲话影响，周三指标布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶34.50美元，大涨2.32美元，或7.21%。。

“多哈会议或许最终达成了一份协议，但它暴露的问题比它回答的还多。这次会议突显达成协议的难度。油市需要减产，而非冻结产量，”经纪商PVM Oil Associates旗下分析师David Hufton称。

协议消息公布后，一年后交割原油合约较即期合约升水周二曾扩大至近每桶9美元，之后收窄至约6美元的四个月低位。

升水越大，表明投资者对未来石油供应充足程度下降的预期就越高，而当前升水水平为2015年10月以来最低。

此外，投资者预计，即便到了明年12月，油价也不可能远高于每桶40美元。

即使主要产油国真的同意冻结或削减产量，灵活的美国页岩生产商也可能趁机提高产量，补上减少的供应。

布兰特原价差图表：tmsnrt.rs/1oJJLb0

(完)