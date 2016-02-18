市场走势显示投资者高度怀疑产油国冻结产量能否奏效

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透伦敦2月17日 - 一些产油大国本周同意冻结产量在1月水平，以抑制供应过剩局面，并阻止油价进一步下跌。此举震动油市，但市场走势表明，投资者对这一举措的效果持怀疑态度。
沙特、卡特尔、委内瑞拉和非石油输出国组织(OPEC)成员国俄罗斯的石油部长周二在卡塔尔首都多哈举行会谈后表示，同意维持产量在1月水平，但前提是其他主要产油国也要加入。
伊拉克、科威特和阿联酋表示，如果其他石油出口大国都冻结产量，那么他们也将遵守这一举措。
不过伊朗是否同意冻结产量还不好说。伊朗曾表示，将抵制任何此类限产行动，坚持在未来6至12个月将每日产量增加100万桶的承诺。
伊朗、委内瑞拉、伊拉克和卡塔尔四国的石油部长周三在德黑兰开会，伊朗石油部长尚甘尼称，该国欢迎OPEC和非OPEC产油国保持产量“上限”的决定。
但尚甘尼没有明确表态伊朗是否会保持产量在1月水平。
引人关注的是，布兰特远月期货价格显示，投资者质疑这种冻结产量举措能否很快使油市供应由过剩转为短缺。
**伊朗言论提振油价**
受伊朗讲话影响，周三指标布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶34.50美元，大涨2.32美元，或7.21%。。
“多哈会议或许最终达成了一份协议，但它暴露的问题比它回答的还多。这次会议突显达成协议的难度。油市需要减产，而非冻结产量，”经纪商PVM Oil Associates旗下分析师David Hufton称。
协议消息公布后，一年后交割原油合约较即期合约升水周二曾扩大至近每桶9美元，之后收窄至约6美元的四个月低位。
升水越大，表明投资者对未来石油供应充足程度下降的预期就越高，而当前升水水平为2015年10月以来最低。
此外，投资者预计，即便到了明年12月，油价也不可能远高于每桶40美元。
即使主要产油国真的同意冻结或削减产量，灵活的美国页岩生产商也可能趁机提高产量，补上减少的供应。
布兰特原价差图表：tmsnrt.rs/1oJJLb0
(完)
(编译 李爽/许娜；审校 徐文焰/张涛)
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。