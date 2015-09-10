油价反弹 汽油需求旺盛压制了对美国原油库存增加的担忧

路透纽约9月10日 - 原油价格周四上涨，美国原油期货收涨4%，数据显示汽油需求强劲压制了对美国原油库存增长的担忧。

美元走软让欧元持有者更能接受由美元计价的石油价格，美国股市的上涨助推了石油市场的利多人气。

美国能源资料协会(EIA)数据显示过去四周对汽油需求比去年同期增加4%，因夏季结束前对汽车燃料消费需求强劲，而上周汽油库存增长量仅是预计量的一半。

Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称，“需求比去年强劲，因消费者利用汽油和馏分油价格低的好处。”

来自汽油需求旺盛的鼓舞压制了对美国原油库存上周增加了近260万桶数据的担忧，这一数据比路透调查的分析师预计的93.3万桶多了一倍多。

俄克拉荷马州库欣库存的下降减弱了对美国原油库存增加的担忧。

美国原油涨1.77美元，或4%，结算价报每桶45.92美元，盘中短暂升穿46美元。

布兰特原油收涨1.31美元，或2.8%，报每桶48.89美元。

卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周四表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家正在研究委内瑞拉的提议，即召开国家元首峰会以解决低油价问题。但消息人士称，沙特认为产油国无需召开峰会，认为目前最好的做法是不干预油市。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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