布兰特原油跌至五个月低位 因中国和欧洲制造业数据不佳

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 调查预期上周美国原油库存增加110万桶
* 中国官方3月PMI为50.3，2月为50.2
路透纽约4月1日 -布兰特原油结算价周一跌至约五个月最低，因中国和欧洲制造业数据不佳令布兰特原油受压，而美国原油期货下跌，因预计上周美国原油库存增加。
中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，但和上月相比升幅仅有0.1点。
欧元区3月制造业活动放缓，一如市场预期，但区内产出呈现普遍增长，反映出欧元区经济复苏基础似乎更为稳健。不过企业再度采用降价策略来提振业绩，这种现象料令欧元区决策者们感到不安。
利比亚可能重开该国东部的三个原油出口港，进一步令布兰特原油受压。
布兰特5月原油期货下跌2.14美元，结算价报每桶105.62美元，此为11月8日来最低结算价。美国5月原油合约跌1.84美元，结算价报每桶99.74美元。
美国原油期货日低在99.47美元，低于200日移动均线切入位100.49美元和50日移动均线切入位99.91美元这两个关键技术位。
布兰特原油较美国原油升水收窄0.30美元，收报5.88美元，此为10月4日来最窄。
路透初步调查显示，预期上周美国原油库存增加110万桶，成品油库存预期减少。
美国石油协会(API)在周二市场收市后公布，美国最近一周原油库存减少580万桶，汽油库存增加1.8万桶，馏分油库存减少1.7万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布上周美国原油库存数据。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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