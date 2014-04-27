获利了结令原油下跌 目前已消化乌克兰危机

* 市场出现获利了结，目前未理会乌克兰危机

* 西方领袖表示将扩大对俄罗斯的制裁

* 利比亚反对派表示石油出口港仍然关闭，除非政府履行协议

路透纽约4月25日 -原油期货周五没有理会西方强国和俄罗斯就乌克兰危机展开的一连串威胁和要求，在周末来临前，因获利了结和北美供应充足而下滑。

美国政府周三数据显示美国原油库存在纪录高位，使美国原油受压。地缘政治风险和欧洲原油供应受到干扰的担忧对美国原油市场的影响减弱。

布兰特原油和美国原油一度挫跌超过1美元。收盘时，布兰特原油收报每桶109.58美元，下跌0.75美元或0.68%。美国原油收低1.34美元或1.31%，报每桶100.60美元。

美国原油期货率先下跌超过1美元，令其较布兰特原油的价差走宽至接近关键水平9.35美元，但布兰特原油很快跟随美国原油下跌，使两者的价差收窄。

在乌克兰分离主义者控制了多个乌克兰城镇和周五扣留了一部载有国际观察员的大巴后，美国、德国和英国一致表示他们寻求扩大对俄罗斯制裁。

俄罗斯警告乌克兰，指乌克兰军队在乌东部杀死五名分离主义者的“血腥罪行”将受到正义的审判。俄也告诉德国，乌克兰军队和“武装激进民族主义者”的暴力行为必须停止。

分析师表示，美国原油期货已跌穿200日移动平均线切入位100.80美元，且在地缘政治风险没有显着上升的情况下，将可能测试100日移动平均线切入位99.12美元。

在利比亚，控制多个该国东部石油出口港的反对派周四表示，除非政府履行旨在重开油港协议中政府应承担的责任，否则反对派将不会开放Ras Lanuf和Es Sider港口。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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