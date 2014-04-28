利比亚出口增加拖累布兰特原油下挫

* 美国公布就乌克兰问题向俄罗斯实施新制裁

* 利比亚取消Zueitina港口石油出口的不可抗力

* 布兰特原油和美国原油价差收窄，但仍接近8美元

路透纽约4月28日 -布兰特原油价格周四扩大跌幅，下跌近1.50美元，因利比亚准备恢复一东部港口的石油出口，且布兰特原油较美国原油价差在过去两个月走宽后显着收窄。

利比亚取消东部Zueitina港口石油出口的不可抗力，为第二个港口重开铺平道路，之前利比亚政府和反对派达成协议，后者将结束封锁主要石油出口港的行动。

美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。俄罗斯国有能源公司Rosneft的首席执行长Igor Sechin是受到美国制裁的七名俄罗斯重要人物之一。

6月布兰特原油收低1.46美元，或1.33%，报每桶108.12美元。

美国原油扭转稍早跌势，上涨0.24美元，或0.24%，报每桶100.84美元。稍早，美国原油跌至100.33美元日内低位。

布兰特原油下跌，而美国原油上涨，令两者价差收窄至大约7.40美元，价差在过去两周从大约3美元走宽至超过9美元。周一价差收窄约2美元，为今年迄今最大单日收窄幅度。

油市之外，美国股市微幅下跌，标普500指数一度下跌约5点，或0.3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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