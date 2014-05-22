布兰特原油期货从两个半月高位回落 受累于获利了结

路透纽约5月22日 - 全球油价周四走低，布兰特原油期货盘中触及两个半月高位，交易商在利比亚暴力冲突以及中美两国乐观经济数据推动油价上涨后锁定获利。

布兰特和美国原油价格周三大涨，因美国能源资料协会(EIA)报告显示，上周美国原油库存减少720万桶。

利比亚暴力冲突持续支撑油价，该国西部大油田目前仍然关闭，且示威者关闭了一国有石油公司的总部。

数据显示，5月中国制造业表现为五个月来最佳，且美国4月成屋销售增长，显示出该国停滞不前的楼市开始复苏的充满希望的迹象。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.19美元， 报每桶110.36美元，盘中触及3月4日以来最高111.04美元。美国原油期货CLc1回落0.33美元，收报每桶103.74美元，周三收涨1.74美元，为六周最大单日涨幅。

利比亚石油日产量保持在23万桶，远低于该国每日160万桶的产能。

投资者还关注仍未结束的乌克兰冲突，该国将在周日举行大选。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录让投资者确信，决策者将继续支撑美国经济，短期内不会升息。这也扶助支撑油市。

周一纽约商交所因假休市，场内交易暂停。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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