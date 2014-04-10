布兰特原油期货下滑 受中国数据疲弱等因素影响

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
* 中国3月出口连跌第二个月
* 美国原油库存增加-EIA
* 利比亚取消Hariga港口不可抗力
* OPEC预计今年原油需求降低
路透纽约4月10日 - 布兰特原油期货周四小幅下滑，受中国经济数据疲弱以及利比亚原油出口反弹的前景打压。
中国出口和原油进口均减少，引发对全球第二大经济体需求的担忧。今日石油输出国组织(OPEC)还下调了今年石油需求预估。
利比亚政府取消了东部港口Hariga的不可抗力，但近期重开的另一港口Zueitina不可抗力仍有效，令出口全面恢复的前景仍不明朗。
俄罗斯总统普京威胁，如果乌克兰不按时付款，将停止向乌克兰供应天然气。俄罗斯同西方就乌克兰问题的紧张局势加剧。
美国公布上周初请失业金人数降至近七年最低，对美国原油期货有一些支撑作用。
但这还不足以盖过周三显示美国上周原油库存跳升400万桶的数据影响。
布兰特原油收低0.52美元，报每桶107.46美元。美国原油收报每桶103.40美元，跌0.20美元。
布兰特原油和美国原油价差收窄32美分，收报4.06美元，此为9月19日来最窄的收盘水平。
OPEC在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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