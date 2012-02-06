今年油价料保持在100美元附近--阿尔及利亚能源矿业部长

路透阿尔及尔2月6日电---媒体援引阿尔及利亚能源和矿业部长的话称,今年全球油价预计将保持在每桶100美元左右,而石油输出国组织(OPEC)内部就维持油价在当前水准达成一致.

报纸El Khabar周一援引阿尔及利亚能源及矿业部长Youcef Yousfi的话称:"今年油市的前景显示,供需均衡且市场相对稳定,我们预计油价将在100美元附近稳定下来."

"我可以证实,今天OPEC达成了把油价维持在当前水平上的共识."(完)