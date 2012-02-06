今年油价料保持在100美元附近--阿尔及利亚能源矿业部长

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透阿尔及尔2月6日电---媒体援引阿尔及利亚能源和矿业部长的话称,今年全球油价预计将保持在每桶100美元左右,而石油输出国组织(OPEC)内部就维持油价在当前水准达成一致.
报纸El Khabar周一援引阿尔及利亚能源及矿业部长Youcef Yousfi的话称:"今年油市的前景显示,供需均衡且市场相对稳定,我们预计油价将在100美元附近稳定下来."
"我可以证实,今天OPEC达成了把油价维持在当前水平上的共识."(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
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