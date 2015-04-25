布兰特原油升至四个半月高位 美国原油连涨六周

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月24日 - 油价周五涨跌互见，布兰特原油触及四个半月高位，因也门冲突持续，而美国原油下挫，因担心库存将继续上升，但两份原油合约本周均上涨。
也门敌对派系在该国南部和中部的冲突升级，而沙特为首的联军继续空袭胡塞叛军，令人更担心中东原油供应的安全问题。
美元走低，扶助支撑布兰特原油，且阻止美国原油进一步下跌。
尽管美国原油和燃料需求，特别是汽油需求，在夏季驾驶季节来临前将增加，但对下周美国原油库存可能触及纪录新高的忧虑打压美国原油价格。
布兰特原油收高0.43美元，报每桶65.28美元，此前触及12月10日来最高65.80美元。布兰特原油本周上涨3%，连涨第三周。
美国原油收低0.59美元，报每桶57.15美元，从周四触及58.41美元的今年高位回落。美国原油连升第六周，为2014年第一季来最长升势。本周上涨2.5%。
油企和金融市场人士对油价跌势是否结束意见分歧，金融市场人士押注原油市场复苏将较行业预期的更快。
周五，法国兴业银行将今年布兰特原油均价预估上调4.33美元，至每桶59.54美元，将今年美国原油均价预估上调4.28美元，至每桶53.62美元。
一些分析师警告称，近期油价上涨可能鼓舞更多美国页岩油生产活动。
来自路透、主要预测和能源机构的数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国的石油日产量较需求高出近200万桶，创至少是10年来的最高过剩量。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。