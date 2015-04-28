巴克莱上调2015和2016年原油价格预估 但看法仍然偏空

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月28日 - 巴克莱(BARC.L)周二上调2015和2016年平均油价预估，提到的理由包括地缘政治紧张局势、生产意外中断以及美国天然气价格下跌。
巴克莱把2015年布兰特原油价格预估上调9美元，至每桶60美元；2016年油价预估上调8美元，至每桶68美元。该行亦把今年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估上调8美元至每桶54美元，2016年预估上调7美元至每桶64美元。
“油市仍未摆脱困境，疲弱的基本面将在第二季压制看多的市场人气，”巴克莱的分析师在研究报告中写道。
在美国原油价格上涨的背景下，美银美林(BAC.N)和法国兴业银行(SOGN.PA)也上调了油价预估。
美国天然气期货周一收低逾1%，盘中跌至近三年来的最低水准，因天气预报未来两周天气较温暖且需求疲弱。
“尽管有些企业将对冲这种可能性，但天然气价格变化意味着原油价格需要上涨，才能使得某些页岩油生产商达到盈亏平衡，”巴克莱表示。
但该行表示，如果石油输出国组织(OPEC)提高产出，则其油价预估面临下行风险。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。