国际原油期价脱离年内高位 因伊拉克出口创纪录和美元走强

路透纽约5月1日 - 油价周五从年内高位回落，因伊拉克称4月原油出口达创纪录水平，美元走强也让油价承压。

布兰特和美国原油期货收盘远高于日低，因数据显示美国本周钻井平台数量进一步减少，以及有消息称委内瑞拉一汽油生产装置关闭。

委内瑞拉日加工产能为64.5万桶的Amuay炼厂的催化裂解装置停工维护，扶助美国RBOB汽油期价和超低硫柴油期货在6月合约晋升为近月合约后的首个交易日收涨。

6月布兰特原油合约跌0.32美元，收报每桶66.46美元，盘中跌至65.52美元，稍早追平周四触及的年内峰值66.93美元。布兰特原油期货4月累计跳涨21%。

美国6月原油期货回落0.48美元，收报每桶59.15美元，盘中触及年内高位59.90美元，从日低58.32美元反弹。美国原油期货上月上涨25%。

一些主要市场因劳动节假期休市，市场成清淡。

有消息称，伊拉克4月石油日出口为创纪录的308万桶，高于3月的298万桶，再次提醒人们原油供应充裕。这在早盘拖低油价。

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油供应增至逾两年最高水平每日3,104万桶。

石油服务公司Baker Hughes Inc (BHI.N)周五称，美国钻井平台本周减少24座，降幅不及之前一周的31座。

美元指数可能录得逾两周来最大单日涨幅，从两个月低位反弹，因有迹象显示，美国经济可能在走软后回稳。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。