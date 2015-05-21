国际油价大涨逾2% 因库存减少及伊拉克战事

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月21日 - 油价周四跳升逾2%，布兰特原油期货创逾一周最大单日升幅，因美国原油交割地库欣库存再度减少，带动了对供应过剩的情况正在缓和的乐观情绪。
伊拉克的战事令投资人担心中东原油运输的安全，也提振油市。
美元回落令油价卖压减轻不少。美元结束三日普涨，兑欧元一周内首次下滑。
消息人士援引市场情报公司Genscape的报告，在上周五至周二库欣库存又减少了约74万桶。
周三美国政府数据显示，美国原油库存连续第三周下降。
“所有这些库存减少都显示供应过剩的情况在缓和，所以不出意外的是更多投资人作多原油，还有投资人在空头回补。”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
美国原油收升1.74美元，或近3%，报每桶60.72美元。
布兰特原油收高1.51美元，或2.3%，报每桶66.54美元。上次布兰特原油期货大涨超过2%还是在5月12日。
周日伊斯兰国攻下伊拉克拉马迪，为近一年来伊拉克安全部队最大挫败。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。