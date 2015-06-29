国际油价触及三周低点 因希腊危机恶化及关注伊朗情势

路透纽约6月29日 - 原油期货周一触及三周低点，因希腊关闭银行并实施资本管制，造成普遍的厌恶风险情绪，而伊朗看来会延长同西方国家的核谈判，以图向本已供应过剩的市场出口更多伊朗原油。

希腊忧虑一度提振美元兑欧元上涨，但之后美元由升转跌，限制了油价的跌幅。

布兰特原油期货结算价跌1.25美元或约2%，报每桶62.01美元，为6月5日来最低。

美国原油期货收跌1.30美元，或2.2%，报每桶58.33美元，为6月8日来最低结算价。

“今日走势全是受希腊情势影响，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，“而且伊朗达成核协议的限期由明日推迟了约一周，所以今日是规避风险的一天。”

希腊同债权人的谈判破裂令危机恶化，希腊周一关闭银行和提款机。

一些分析师表示，由于在本周末希腊举行公投决定是否接受救助条款前，希腊危机可能得不到解决，油价或进一步下滑。

市场人士也在关注周二美国石油协会(API)将公布的上周美国原油供需情况报告，周三美国能源资料协会(EIA)还将发布周度库存数据。

尽管本周五为美国独立日假期，但未来三日仍有大量重要数据出炉，包括中国、欧元区和美国的制造业统计数据和美国6月就业数据。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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