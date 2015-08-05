国际油价触及数月低位 因上周美国汽油库存增加令人担忧

路透纽约8月5日 - 油价周三触及数个月低位，此前数据显示上周美国汽油库存大幅增加，而美国汽油需求旺季夏季正接近尾声。

尽管美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存减幅超过市场预期，但布兰特原油期货价格触及六个月低位，美国原油触及四个半月低点。

交易商和投资者没有理会原油库存减少的消息，反而聚焦在上周汽油库存意外大幅增加的数据，以及及其对炼厂利润的影响。

“造成炼厂利润下降，将减弱原油加工的诱因，最终导致本已处于很高水准的原油库存再次上升，”德国商业银行资深商品分析师Carsten Fritsch在路透全球油论坛上表示。

美国原油期货收低0.59美元，或1.3%，报每桶45.15美元，盘中触及3月来最低44.83美元。在数据显示上周美国原油库存减少后，市场起初上涨约1美元，但之后回落，受汽油库存数据拖累。

布兰特原油期货收低0.40美元，报每桶49.59美元，此前跌至1月低位49.02美元。

汽油期货收低约1%，触及五个半月低位。

EIA称，上周美国原油库存减少440万桶，为预估150桶的减幅的约三倍。

上周汽油库存增加81.1万桶，预估为减少50万桶。馏分油库存增加70.9万桶，不到预估增幅的一半。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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