国际油价续挫并将连跌第六周 因汽油供应过剩

路透纽约8月7日 - 油价周五续跌，挫至数月低点，并势将连跌第六周，因美国夏季驾车出游高峰期快将结束，预示汽油供应过剩的情况将恶化。

油田服务公司Baker Hughes的报告显示，本周美国石油钻井平台增加六座，令油市利空气氛更浓，因这暗示钻井活动增加会令产量上升。过去三周，美国共增加了32座钻井平台。

交易商和投资人等待1930GMT美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据，以判断在截至8月4日该周基金经理人是否再度削减了美国原油的多头仓位。在过去两周，对冲基金对美国原油的净多头降至近五周低点。

美国上周汽油库存意外增长，拖累布兰特原油期货自周三以来不断刷新六个月低点，美国原油期货挫至四个半月低点。

布兰特原油期货收低0.91美元或1.8%，报每桶48.61美元，盘中跌至六个月低位48.45美元。

美国原油期货收低0.79美元，或1.8%，报每桶43.87美元，盘中触及四个半月最低的43.80美元。

本周布兰特原油期货跌7%，在过去六周重挫23%。

美国原油期货本周跌7%，过去六周大跌26%。

分析师表示，未来几个月油价可能进一步承压，因炼厂季节性维护及馏分油等主要成品油库存增加。

汽油期货周五跌至五个半月低点，本周大跌12%，为近六年最大周度跌幅。本周柴油期货跌近3%，周三曾触及六年低点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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