美国原油跳升6% 空头回补提振油价连续第二日强劲反弹

路透纽约8月28日 - 美国原油期货周五跳升逾6%，两个月来首次录得周度升幅，此前炼厂故障刺激汽油期货劲升，且也门冲突刺激油价连续第二日在空头回补带动下强劲反弹。

市场人士也在关注逼近产油重地美国墨西哥湾的风暴。

过去两日，美国原油期货暴涨约17%，结束本周连跌。路透数据显示，两日升幅为25年来第二大。

“油市严重超卖及作空，造就了空头回补强劲反弹，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示。

美国原油期货结算价升2.66美元或6.3%，报45.22美元，日高逼近46美元，升逾3美元或7%。本周该期货升12%。

布兰特原油期货收高2.49美元或5%，报50.05美元，日高为50.98美元，本周升幅达到10%。

汽油期货劲升约5%，此前Phillips 66 (PSX.N)意外关闭了在新泽西炼厂的一日产能为15万桶的硫化催化裂解装置，因出现泄漏。

一些分析师表示，投资人担心热带风暴Erika逼近美国墨西哥湾，美国原油期货也因此受到提振。

数据显示，本周美国石油钻井平台增加一座，油市对此无甚反应。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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