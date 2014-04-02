布兰特原油下挫约1美元 因利比亚油港重开交易接近达成

* 利比亚政府官员表示可能在未来一两日达成重开油港口的交易

* EIA称上周美国原油减少240万桶

* 5月布兰特原油一度跌至与6月布兰特原油合约平价的水平

路透纽约4月2日 -布兰特原油结算价周三下跌约1美元，至近五个月来最低，拖累美国原油下滑，因预期利比亚示威者控制的石油出口港将在未来几日重开。

布兰特原油价格延续周二的跌势，因利比亚政府官员称，政府和示威者可能在未来两三日就示威者控制的石油出口港重开达成协议，这些港口每日出口量达到60万桶。

在美国能源资料协会(EIA)周三公布上周美国原油库存减少后，美国原油期货出现反弹迹象，但受其他一系列经济因素影响而未能收在平盘之上。

分析师表示，一全球关键股指升至六年高位，且标普500指数10大类股中有八种上升，因投资者似乎从原油等商品市场撤出，把握股市上涨的机会。

此外，美元兑一篮子货币上涨，令原油等以美元计价的商品受压。

“除了利比亚消息外，欧元区经济很糟糕，该地区可能不得不实施零利率以刺激经济成长，这些都是不利于布兰特原油的因素，＂United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmermann说。

Zimmermann表示，欧元区经济表现逊于美国经济，因此美国原油跌幅小于布兰特原油降幅。

美国经济数据公布后，美国原油合约跌至98.85美元，但之后缩减跌幅，仅收低0.12美元，结算价报每桶99.62美元。

布兰特原油收低0.83美元，报104.79美元，盘中下挫至11月8日来最低的103.95美元。

5月布兰特原油价格一度跌至与6月布兰特原油合约平价的水平。

布兰特原油和美国原油价差收窄至4.81美元，此为9月24日日内来最窄，因布兰特原油跌幅大于美国原油。价差收报5.17美元。

EIA表示，截止3月28日当周，美国原油库存减少240万桶，预估为增加110万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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