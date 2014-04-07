原油期货下跌 受利比亚供应忧虑和美股走低影响

* 美国原油跌穿100美元，因美股扩大跌幅

* 利比亚示威者同意重开其控制的石油出口港

* 伊朗希望在5月中开始可草拟核交易

路透纽约4月7日 -美国原油周一盘中跌穿100美元，下挫超过1美元，因股市下跌，布兰特原油跌幅更大，因预期利比亚将增加原油供应。

美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。

美国原油和布兰特原油周一下挫，因占据四个利比亚东部石油出口港的反对派和政府达成协议，将结束持续了八个月的阻碍石油出口的行动。Zueitina石油港口表示，准备最早在周一开始装运原油。

布兰特原油盘中一度下挫1.50美元，美国原油挫跌逾1美元，但接近尾盘时两者均缩减跌幅。布兰特原油收报105.82美元，下跌0.90美元。美国原油收报100.44美元，下滑0.70美元。

布兰特原油日内低位在105.13美元，日内高位在106.63美元。美国原油交投在99.92-101.32美元，分析师表示，这反映了投资者认为利比亚重开石油出口港的交易是否可以落实存在不确定性。

周末，乌克兰局势紧张，令人担忧俄罗斯和西方间的外交对峙将进一步恶化。这限制了油价跌幅。

原油未来几日可能进一步受压，届时伊朗和六大国将在维也纳举行会谈，会议目的是在7月20日之前就如何解决伊朗核计划问题上的僵局达成协议。

伊朗表示，希望会谈将取得充份进展，使磋商人员能在5月中前开始草拟协议。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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