数据利好推高美国原油期货 布兰特原油期货走低

路透纽约8月26日 - 美国原油期货周二上扬，因良好的美国经济数据带来的支撑盖过了对其他石油消费国经济成长放缓，以及全球石油供应充裕的担忧。

布兰特原油期货收跌，布兰特和美国原油期货均收在日高之下。

今日公布的美国经济数据支撑美国原油期价。数据显示，7月美国耐久财订单跳升22.6%，录得创纪录的月度增幅。另外，美国经济咨商会报告，8月消费者信心增幅超预期，至2007年10月以来最高。

布兰特原油期货LCOc1跌0.15美元，收报每桶102.50美元，盘中触及103.40美元的高位。

美国原油期货CLc1上扬0.51美元，收报每桶93.86美元，分析师称，盘中未能升穿位于日高94.35美元附近的阻力位。

布兰特和美国原油期货8月可能连跌第二个月，因中国和欧洲成长放缓，限制了对石油的需求，导致大西洋盆地出现供应过剩，抵消了全球多个地区政治紧张局势对油价的影响。

投资者已出脱了布兰特原油期价中的全球地缘政治风险溢价，并预期尽管伊拉克、利比亚和乌克兰冲突仍未得到解决，但供应受扰的可能性降低。

巴克莱分析师在一份报告中称，伊朗、利比亚和尼日利亚等最可能面临供应瓶颈的石油输出国组织(OPEC)成员国的石油产量正在逐步增加。

他们表示，7月这些国家被干扰的供应总计不到每日40万桶，远低于去年9月的160万桶。

布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R收报每桶8.64美元，盘中触及9.35美元的高位。周一扩阔至逾两个月最高9.41美元。

投资者还密切关注美国一行业组织和政府机构发布的石油库存数据，以寻找全球最大石油消费国美国石油供需状况的新线索。

周二公布的一项路透调查显示，预计上周美国商业石油库存减少130万桶，成品油库存也减少。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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