布兰特原油上涨逾1美元 担忧乌克兰局势和利比亚供应为动因

路透纽约4月3日 -布兰特原油周四上涨逾1美元，较美国原油的溢价走宽，因对利比亚即将就重开石油出口港达成协议的疑虑持续，且俄罗斯和乌克兰的紧张关系加剧。

周四布兰特原油上涨，较美国原油溢价走宽逾1美元，收报5.86美元，周三收报4.81美元，为9月来最窄。

俄罗斯周四上调向乌克兰提供的天然气价格，为本周第二次上调价格，三天内将天然气价格上调了近一倍。

“原油的风险溢价在整个交易日内不断攀升，＂Price Group分析师Phil Flynn说，“有一些回补空头带动的涨势。＂

布兰特原油上涨1.36美元，收报每桶106.15美元，日高报106.32美元。

美国原油上升0.67美元，收报每桶100.29美元。

美国汽油期货上扬1.6%，或逾4美分，报每加仑2.91美元。

利比亚发言人周三称，政府和示威者可能在未来两三日就示威者控制的一些石油出口港重开达成协议。

利比亚东部港口重开将释出每日60万桶石油。利比亚代油长Omar Shakmak周四表示，看到会谈有良好的意向，可望未来几日示威者的行动将会结束。

但分析师对此持审慎态度。

德国商业银行在报告中写道，“反对派提出的条件基本无法满足，例如就东部省份享有更大的自主权进行公投。＂(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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