原油价格上涨 因乌克兰暴力冲突升级且美国就业岗位增长强劲

* 乌克兰暴力冲突升级

* 美国就业岗位大幅增长，失业率降至五年半低位

* 美国原油库存在纪录高位，令油价承压

* 美国将建立规模达100万桶的汽油储备，以防出现供应短缺

路透纽约5月2日 - 油价周五上涨，因乌克兰暴力冲突升级和美国强劲就业报告引发买盘，且周末前技术性空头回补也提供支撑。

美国原油和布兰特原油本周下跌，因本周稍早公布的数据显示，上周美国原油库存触及纪录高位。

周五，亲俄激进份子和乌克兰统一的支持者在Odessa发生冲突，有逾40人被杀。稍早，在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克，亲俄反政府武装击落两架乌克兰直昇机，两名飞行员死亡。

美国总统奥巴马和德国总理梅克尔在华盛顿表示，如果俄罗斯妨碍乌克兰在本月稍后进行的选举，将扩大对俄罗斯的制裁。

美国就业报告对油价提供支撑。美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。失业率急跌至6.3%。

6月布兰特原油上涨0.83美元，报每桶108.59美元，但本周下跌近1%。

美国原油上涨0.34美元，收报每桶99.76美元，本周下滑0.8%。

美国原油和布兰特原油在本周中段下挫，因美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存触及新的纪录高位。

美国汽油期货收涨0.5美分，报每加仑2.9445美元，受助于美国能源部将建立规模达100万桶的汽油储备，以防美国东北部出现燃料供应短缺。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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