国际油价在本周内第二度跳涨5%

路透纽约12月19日 - 油价周五在本周第二次跳涨超过5%，空头回补缓解了过去六个月笼罩市场的卖压。假期前低于平常的成交量，放大了攀升走势。

近月美国原油合约到期之前的需求给市场增添柴火，帮助西德克萨斯中质油(WTI)创下8月以来最大涨幅。

这股涨势也帮助指标布兰特原油收盘跌幅为三周内最小。布兰特收在每桶61美元上方，为周三收在重要心理关卡60美元之上以来的的第二次，盘后结算时继续上涨。WTI收在每桶56美元之上，升破位于55美元的阻力位。

“市场供需基本面没有太大改变之下，这股强势上攻让人很意外，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian说。

“我认为WTI近月合约转换，以及本周第二波空头回补已经有点过度。”

不过油价本月仍是下滑的，布兰特原油在12月已跌将近12%，WTI跌将近15%。整体油价比6月高位下跌约50%。

布兰特原油近月合约LCOc1收涨2.11美元，或3.4%，报每桶61.38美元。结算后升至62.55。

WTI近月合约CLc1结算上涨2.41美元，报每桶56.52美元，盘中高点为56.91美元。(完)

(编译 李婷仪 审校)

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