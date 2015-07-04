国际油价在清淡交投中下滑 仍受美国石油钻井平台增加拖累

路透7月3日 - 油价周五下跌，因美国石油钻井平台数目增加，令对全球原油供应过剩的担忧加重，且中国监管机构对跨市场操纵行为进行调查的消息也令油市投资者不安。

油价在美国上午晚些时候大幅下跌，走势因成交量低而被放大，许多美国市场人士因美国独立纪念日假期而休假。

美国钻井平台数量在连续29周减少后，在本周增加，这是迄今为止油价在长时间处于低位后反弹，吸引油企增产的最有力证据。

Baker Hughes周四公布，本周美国钻井平台数量增加12座，至640座，之前钻井平台数量持续下降，从去年10月触及1,609座高位降至上周触及的约五年低位。

“钻井平台数量在30周内首次增加，暗示钻井活动放缓的势头结束，”德国商业银行资深原油分析师Carsten Fritsch表示。

“上述消息拉低原油价格。”

8月布兰特原油收低1.75美元，报每桶60.32美元，延续自5月初以来的下行趋势，布兰特原油在这期间累计大跌约13%。

近月美国原油报每桶55.52美元，下跌1.41美元，跌穿5月初以来的交易区间57-62美元的低端。

“我们跌穿两个月来保持的交投区间，油市面临许多不利因素，加上今日交投非常清淡，”Tyche Capital Advisers分析师Tariq Zahir说。

中国证监会周四晚间发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。交易商称，该消息也令商品市场投资者感到忧虑。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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