国际油价从年内高位回落 因沙特考虑停火和美元走强

路透纽约5月4日 - 布兰特原油期货周一盘中触及年内高位，但稍后回落，与美国原油期货一同收低，因沙特计划暂停轰炸也门，缓解了对中东原油供应安全的担忧。

美元走强，之前公布的数据显示，美国3月工厂订单增幅为八个月来最大，原油期价因此承压。

不过，油价跌幅受限，因市场资讯公司Genscape提供的数据显示，美国原油期货交割地库欣的原油供应进一步收紧。

布兰特原油期货盘中触及年内高位67.10美元，后回落，仅收跌0.01美元，报每桶66.45美元。

英国今日为公共假期，布兰特原油交投受限。

美国原油期货收跌0.22美元，报每桶58.93美元。

沙特国有电视台援引该国外长的话报导称，以沙特为首的联军正考虑停火，为国际组织对也门实施人道主义援助提供便利。

“也门和中东地区的紧张局势缓和，使得影响油市的地缘政治因素变得不利，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

“但库欣库存减少使得看涨人士并未完全撤出油市，因库欣库存数据显示美国石油供应正在收紧。”

据看到Genscape库存报告的交易商透露，数据显示，截至4月28日的四日内，库欣原油供应减少约12万桶。

另外，一项周一公布的路透调查显示，分析师预计上周美国商业原油库存增加近200万桶，连续第17周增加。美国石油协会(API)将于周二公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将于周三发布库存报告。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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