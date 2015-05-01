路透调查：OPEC产油国4月产量跳增至2012年以来最高

* 4月供应量增加70,000桶至每日3,104万桶

* 伊拉克出口可望创下纪录，尼日利亚增产

* 沙特维持每日1,000万桶以上的产量，接近纪录高位

* 供应量比OPEC产量目标高出每日100万桶

路透伦敦4月30日 - 路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油供应跳增至两年多来最高水平，因受伊拉克和沙特阿拉伯创纪录或者接近纪录高位的供应所提振，OPEC主要产油国仍专注于坚守市场份额。

OPEC成员国的增产，使得今年上半年对OPEC产量的预估更进一步高出需求，但下半年需求预计将较强。

路透调查显示，OPEC的4月供应量增加至每日3,104万桶，3月经修正为3,097万桶。本项调查系根据船运数据，以及来自石油公司、OPEC和谘询机构的讯息。

“现在市场处于过度供应，这个情况不太可能很快消失，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。

根据路透调查，倘若OPEC仍维持整体产量不变，那么4月产量将为2012年11月生产3,106万桶以来的最高水准。

除了伊拉克以外，产量提高的主要原因在于尼日利亚出口增加，以及利比亚产量在局势动荡的情况下依然小增。调查报告中的消息人士称，全球最大石油出口国--沙特阿拉伯4月维持产量在接近纪录高位的水平。

伊拉克政府与库德地区政府达成协议后，伊拉克进一步增加了北部出口，从而弥补了南部出口小幅下降的损失。伊拉克原油大部分从南部出口。

根据此调查报告，伊拉克4月原油出口量可能将超过3月创纪录高位的每日298万桶，有望达到每日310万桶。

OPEC最大的非洲产油国--尼日利亚4月原油出口量增加，因该国最大的出口终端Qua Iboe港的出口量更加接近正常水平。

调查中消息人士称，伊朗石油出口增加，因为一些买家在3月核协议谈判期间迫于美国压力远离伊朗，他们4月又恢复购买伊朗石油。

消息人士表示，伊朗4月石油产量没有相应增长，增加的出口来自库存。

调查显示，沙特石油产量在3月升至纪录高位后，4月下降，但日产量仍超过1,000万桶，因当地电厂的需求增加。

在产量减少的OPEC国家中，降幅最大的是另一个西非产油国--安哥拉，原因在于英国BP(BP.L)的Saturno和Plutonio油田生产暂时中断。

OPEC下次会议将于6月5日举行，该组织官员的言论暗示其将维持产出政策不变。(完)

(编译 李婷仪/许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/张荻/郑茵)

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