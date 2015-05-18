原油供应过剩 全球各地存储罐油满为患

路透伦敦5月15日 - 全球原油产量增速远快于消费，导致全球供应出现前所未有的过剩，填满了全球各地的储油罐。

路透数据显示，今年头三个月，石油输出国组织(OPEC)日产量约为3,045万桶。

美国能源资料协会(EIA)称，OPEC第二季日产量料将增至3,055万桶。

分析师称，沙特阿拉伯和伊拉克等主要OPEC产油国已经增产，试图在伊朗经济制裁取消之前提高市场份额。

由于定价具有吸引力，增产的原油找得到买家，但这些原油随后直接进入储油设备，因为原油日消费量只有约2,825万桶--比日产量低200万桶。

EIA表示，第二季全球原油库存每日增加195万桶，位于纪录增速前列。

伦敦石油经纪商PVM Oil Associates石油分析师Tamas Varga表示，2014-2015年全球原油库存料增加近10亿桶。

“这意味着全球增加的库存是全球日需求量的10倍以上，是当前美国日产量的100倍以上，”Varga说，“有一件事是确定的，那就是在可预见的未来不会出现全球供应短缺。”

OPEC原油供求情况图表：link.reuters.com/tyv52w

(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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