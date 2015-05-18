原油供应过剩 全球各地存储罐油满为患

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦5月15日 - 全球原油产量增速远快于消费，导致全球供应出现前所未有的过剩，填满了全球各地的储油罐。
路透数据显示，今年头三个月，石油输出国组织(OPEC)日产量约为3,045万桶。
美国能源资料协会(EIA)称，OPEC第二季日产量料将增至3,055万桶。
分析师称，沙特阿拉伯和伊拉克等主要OPEC产油国已经增产，试图在伊朗经济制裁取消之前提高市场份额。
由于定价具有吸引力，增产的原油找得到买家，但这些原油随后直接进入储油设备，因为原油日消费量只有约2,825万桶--比日产量低200万桶。
EIA表示，第二季全球原油库存每日增加195万桶，位于纪录增速前列。
伦敦石油经纪商PVM Oil Associates石油分析师Tamas Varga表示，2014-2015年全球原油库存料增加近10亿桶。
“这意味着全球增加的库存是全球日需求量的10倍以上，是当前美国日产量的100倍以上，”Varga说，“有一件事是确定的，那就是在可预见的未来不会出现全球供应短缺。”
OPEC原油供求情况图表：link.reuters.com/tyv52w
(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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