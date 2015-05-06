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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 07:23 BJT

油价触及年内高位 因美国原油库存自1月来首次减少

路透纽约5月6日 - 油价周三触及年内高位，因美国原油库存自1月以来首次减少，但收盘从年内高位回落，因投资者和交易商在数周连涨后锁定获利。

美元指数重挫也支撑油价和其他商品价格。

美国原油期货盘中急升逾2美元，至年内高位62.58美元，稍后回落，仅收涨0.53美元，报每桶60.93美元。

布兰特原油期货盘中触及年内高位69.63美元，后一度跌至平盘之下，终盘上扬0.25美元，收报每桶67.77美元。

美国汽油和取暖油期货盘中也触及年内高位，汽油期货终盘收跌逾1%。

自3月13日以来美国原油期货每周收涨，布兰特原油期货自4月3日以来持续录得周线涨幅。

美国能源资料协会(EIA)周三报告，上周美国原油库存减少390万桶，为四个月来首周下降。

降幅是美国石油协会(API)周二公布的降幅的逾一倍。汤森路透调查显示，分析师预计上周原油库存连续第17周增加。

EIA数据使石油多头押注全球原油供应过剩的情况可能最终开始缓解。

但持怀疑态度的人表示，需要做更多的工作才能使市场实现供需平衡。布兰特原油期货4月上涨21%，美国原油期货急升25%，导致油价过高。

“油价在短时间内涨幅过大，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff在谈到近几周涨势时说，“人们最终会意识到，油价高于60美元将导致很多停产的钻井平台重新开工，这意味着供应将增加。”(完)

(编译 母红; 审校)

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