油价触及年内高位 因美国原油库存自1月来首次减少

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月6日 - 油价周三触及年内高位，因美国原油库存自1月以来首次减少，但收盘从年内高位回落，因投资者和交易商在数周连涨后锁定获利。
美元指数重挫也支撑油价和其他商品价格。
美国原油期货盘中急升逾2美元，至年内高位62.58美元，稍后回落，仅收涨0.53美元，报每桶60.93美元。
布兰特原油期货盘中触及年内高位69.63美元，后一度跌至平盘之下，终盘上扬0.25美元，收报每桶67.77美元。
美国汽油和取暖油期货盘中也触及年内高位，汽油期货终盘收跌逾1%。
自3月13日以来美国原油期货每周收涨，布兰特原油期货自4月3日以来持续录得周线涨幅。
美国能源资料协会(EIA)周三报告，上周美国原油库存减少390万桶，为四个月来首周下降。
降幅是美国石油协会(API)周二公布的降幅的逾一倍。汤森路透调查显示，分析师预计上周原油库存连续第17周增加。
EIA数据使石油多头押注全球原油供应过剩的情况可能最终开始缓解。
但持怀疑态度的人表示，需要做更多的工作才能使市场实现供需平衡。布兰特原油期货4月上涨21%，美国原油期货急升25%，导致油价过高。
“油价在短时间内涨幅过大，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff在谈到近几周涨势时说，“人们最终会意识到，油价高于60美元将导致很多停产的钻井平台重新开工，这意味着供应将增加。”(完)
(编译 母红; 审校)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。