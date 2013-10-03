油价上扬 布兰特/美国原油价差收窄

* TransCanada预计Keystone输油管道将在年底前投运

* 美国原油和汽油库存上周增加-EIA

* 库辛石油库存连续第13周减少

路透纽约10月2日 - 油价周三收涨，录得两周来最大单日涨幅，因有消息称，TransCanada Corp(TRP.TO)的Keystone XL Gulf Coast输油管道将在年底前投运。

上述消息导致布兰特原油较美国原油溢价收窄至一周最低水平，一度不到每桶5美元。

美国原油期货收涨2.06美元，或2.02%，报每桶104.10美元，日高为104.23美元。布兰特原油期货上扬1.25美元，或1.16%，收报每桶109.19美元。

美国和布兰特原油期货均录得9月18日以来最大单日百分比涨幅。

布兰特较美国原油期货溢价收报每桶5.09美元，盘中一度收窄至一周以来最低4.99美元。

运能增加使更多的原油流出库欣，流向墨西哥湾地区的炼厂，这使布兰特/美国原油价差从2月时的逾23美元大幅收窄。

根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据，过去13周库欣的原油库存骤降近1,700万桶。但库存降速在近几周放缓，据EIA提供的数据，截至9月27日当周，仅减少5.9万桶。

美元走软也支撑油价。美国政府部分部门停运进入第二天，且无短期内恢复运作的迹象，这令美元承压。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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