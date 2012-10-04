油价大幅收低 因中国与欧洲低迷经济数据打击需求前景

* 中国和欧洲服务业PMI数据令人失望

* 美国RBOB汽油期货延续跌势

* 美国原油库存意外减少--EIA

路透纽约10月3日电---油价周三大幅收低,因中国和欧洲公布的经济数据令人失望,加剧了经济增长放缓和石油需求减弱的担忧,即便利好的美国数据提振美元走强.

美国11月RBOB汽油期货连续第二个交易日收低,下跌2.5%,拖累美国原油跌至两个月低点.

围绕中国和欧洲经济的担忧使投资者无暇顾及美国能源资料协会(EIA)库存周报产生的利好情绪.EIA称,最近一周原油库存减少48.2万桶,至3.647亿桶,预估为增加150万桶.

"全球经济停滞不前,虽然有EIA数据的支撑,原油价格仍然下跌,"Price Futures Group的分析师Dan Flynn表示.

11月布兰特原油期货跌3.40美元,结算价报每桶108.17.截止1938 GMT,日内低点为107.67,为9月20日以来最低.

美国11月原油期货大跌3.75美元,结算价报每桶88.14美元,在100日移动均线切入位89.99下方,并在结算价产生之後的交易中跌至87.70,为8月3日触及87.23以来最低.

4.08%的跌幅为6月21日以来最大单日百分比跌幅.

美国汽油期货下挫6.97美分,取暖油期货也下跌5.91美分.

EIA报告称,最近一周汽油库存增加11.4万桶,至1.9594亿桶,预估为减少60万桶;馏分油库存减少369万桶,至1.2406亿桶,预估为减少40万桶.

在周五的非农就业数据公布之前,民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月民间就业人数增加16.2万人,高於分析师预估.

Markit的调查显示,欧元区9月新订单减少及裁员步伐加快,标志着该地区企业活动进一步恶化.衡量经济成长的指标--欧元区9月Markit综合PMI终值从8月的46.3降为46.1.

中国通常强劲的服务业9月也放缓至2010年11月以来最低水准.国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准,上月为56.3.

"几乎没有什麽让人乐观的消息.西班牙是否会请求纾困令市场担忧,中国经济也存在很大不确定性,"SEB分析师Filip Petersson表示."目前令人难以看多."

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 88.14 -3.75 -4.1% 87.70 91.82 322,260 177,728

12月原油 88.52 -3.75 -4.1% 88.09 92.18 103,794 74,612

11月RBOB汽油 2.7995 -0.0697 -2.4% 2.7538 2.8677 59,130 52,081

12月RBOB汽油 2.6821 -0.0732 -2.7% 2.6586 2.7490 45,765 32,154

11月取暖油 3.0664 -0.0591 -1.9% 3.0589 3.1297 67,841 54,190

12月取暖油 3.0455 -0.0649 -2.1% 3.0384 3.1135 49,631 26,756

ICE合约

11月布兰特 108.17 -3.40 -3.0% 107.67 111.36 230,303 152,721

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 622,989 366,655 508,340 1,556,877 -5,444

汽油 154,272 117,480 148,342 277,905 235

取暖油 187,230 127,570 142,234 321,582 449(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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