油价在两日内大跌近10% 继续寻找底部

路透纽约1月6日 - 全球原油市场周二连续第四日大跌，因对供应过剩的忧虑不断加深，打压油价在本周迄今累计下挫近10%，触及2009年春来的最低位。

交易商称油价趋势似乎为下行，不过，一旦市场的低迷人气被打破，油价可能反弹。这种情况在周二曾一度出现，当时弱于预期的美国经济数据短暂打压美元。这带动油价从日内低位回升，但仅持续了约一个小时，油价再度下行。

汽油和取暖油等成品油也在上午的交易中短暂反弹，因投资者对空头头寸获利了结，带动价格上升。之后，成品油再次下跌，汽油收低2%。

原油价格自6月以来累计下跌超过55%，当时指标布兰特原油在每桶115美元以上，美国原油在107美元以上。

周二，布兰特原油结算价报每桶51.10美元，下跌2.01美元。布兰特原油盘中接近测试50美元支持位，跌至2009年5月低位50.52美元。

在本周头两个交易日，布兰特原油累计下跌5.32美元，或近10%。

美国原油收低2.11美元，或4.2%，此前跌至2009年4月触及的低位47.55美元。

“我认为，下探46至45美元是很有可能的，”RJOFutures资深市场策略师Phillip Streible说，“我认为，人们进一步认识到美国正成为原油生产大国，这不会很快改变。”

油价跌势从六个月前开始，因担心美国高品质页岩油供应过多。沙特在11月石油输出国组织(OPEC)会议上排除了减产以提振油价的可能性后，油价跌势加速。

周二宣读的沙特国王的讲话称，该国“有决心”应对油价下跌所带来的挑战，未暗示沙特将会减产。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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