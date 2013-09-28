油价走低 因美伊寻求就解决伊朗核问题达成协议

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国和伊朗总统通话
* 奥巴马称这是推进伊朗问题解决的难得机会
* 美国和俄罗斯就叙利亚决议草案达成一致，联合国周五进行投票
路透纽约9月27日 - 油价周五走低，因美国和伊朗间的紧张气氛缓和，美伊两国总统自1979年来首次通话，并承诺争取尽快就伊朗核计划达成协议。
美总统奥巴马与伊朗总统鲁哈尼通话，奥巴马称此为推进伊朗问题解决的难得机会。
11月布兰特原油期货跌0.58美元，收报每桶108.63美元，盘后续跌，跌幅接近1美元，之前奥巴马就伊朗问题发表讲话。
布兰特原油期价本周连跌第三周，自9月初触及117美元之上的六个月高位后，累积下跌约7%。
美国11月原油期货也在震荡交投中走低，收跌0.16美元，报每桶102.87美元。该合约日低为102.36美元，接近100日移动均线切入位101.99美元。
周五稍早，伊朗总统表示，希望与世界大国就伊朗核计划举行磋商，以便在短期内取得“有形成果”，重然伊朗将最终恢复石油出口的前景。
美国和俄罗斯周四就叙利亚化武问题的安理会决议草案文本达成一致，联合国安理会周五将对决议草案进行投票。这也导致原油的风险溢价进一步降低。
接受路透调查的32位分析师预计，今年布兰特原油的均价为每桶107.70美元。
年内迄今，布兰特原油的均价为108.49美元，8月一度触及117美元之上的高位。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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