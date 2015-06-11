国际油价下跌 美元走高和希腊忧虑令油市两日涨势告终

路透纽约6月11日 - 原油价格周四下跌，因市场人士对油价过去两天的涨势了结获利，且在希腊忧虑带动美元兑欧元上涨，拖累商品需求后，油市人气偏空。

国际能源署(IEA)调升今年全球石油需求增长预估，但被美元指数上涨所抵销。

欧元兑美元扩大跌幅，此前国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice称，和希腊的债务磋商仍存在“重大分歧”。Rice表示，IMF技术团队在布鲁塞尔和希腊磋商后，已离开布鲁塞尔，但IMF仍和希腊“充份合作”。

“当传来希腊的坏消息，油价继续拾级而下，”Futures Group分析师Phil Flynn说。

美国和布兰特原油期货下挫逾1美元，之后缩减跌幅，分析师称，因担心油价可能再次走高的投资者回补空头。

美元从高位回落，也扶助油价收复部份失地。

布兰特原油收跌0.59美元，或约1%，报每桶65.11美元，日内在64.50美元。

美国原油收低0.66美元，或1%，报每桶60.77美元，日低在60.21美元。

消息人士看到市场情报公司Genscape周四的数据，显示库欣原油库存进一步减少。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

消息称，在截至6月9日当周，库欣原油库存减少约75万桶。

国际能源署(IEA)周四发布月报称，将全球2015年石油日需求增幅预估调升28万桶，至140万桶，预计今年每日需求量将达到近9,400万桶。

世界银行周三发布一年两次的全球经济展望报告，预计全球经济今年将增长2.8%，低于1月时预估的3%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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