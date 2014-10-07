油价跌跌不休 即将迎来供应过剩的新时代

2012年8月8日在维也纳附近一家炼油厂拍到的图片。 REUTERS/Herwig Prammer

路透10月7日 - 随着原油生产激增、需求减弱和价格下滑，全球油市看起来正处在从供给短缺转为过剩这一关键转折点的边缘。

6月以来，尽管面临多个愈加严重的供给风险，原油价格仍然大幅下降了20%，越来越多的投资者和交易商不得不开始思考，2015年会不会是美国页岩气荣景将全世界最终带入供给盈余的一年。

原油价格走低，引发人们猜测石油输出国组织(OPEC)下月举行会议时，或需作出六年来第一次下调产量的决定，而一些分析师的看法则更为长远。

这些分析师表示，人们预期已久的市场基本面转变或正在进行，过去四年间油价在100美元以上成为常态的时代将宣告结束，以OPEC缩减产能为标志的新时期即将开启。

至于个中缘由，我们从很多方面都能够一窥端倪：美国原油进口萎缩的速度要远快于预估，而产量却攀升到了30年高位。中国经济成长以及原油需求成长在放缓。甚至利比亚和伊拉克等国的原油产量也在增加，此前多年的战乱曾导致产能损失。

IHS副董事长Daniel Yergin表示，原油市场出现的状况，“反映出了市场的再平衡以及美国原油产量大幅增加的影响”。

虽然中东大部分地区动荡不断，且俄罗斯遭受制裁，但原油价格依然在下降，Daniel Yergin称“这是一个转折点，代表了市场的变化。”

一些分析师表示，现在判断近期油价下跌态势同2012及2013年时价格走低的异同，还为时过早。当时利比亚内战以及伊朗受到制裁，继而引发原油价格大幅反弹。

若欧洲经济增长加速，或者供应再受干扰，短期内或能再度推升油价，但这种风险目前看似愈来愈小。

瑞士信贷分析师上周调降2016年布兰特原油价格预估至每桶93美元，是路透调查分析师的次低预估值。市场普遍看法认为布兰特原油价格2016年每桶逾101美元。瑞士信贷预估2017年油价每桶88美元，因北美产出增长“盖过了”全球需求。

一些油市交易商赞同这个观点。2017年和2017年之后的石油远期合约上周终于下跌；此前尽管即期合约价格重挫，那些远月合约几个月来依然持坚。全球指标布兰特原油11月合约LCOc1上周挫跌5%，触及逾两年最低水准。

这种转变涉及的范围远远超出石油输出国组织(OPEC)。那将可能加速全球权力平衡的转变，其中美国等石油消费国对俄罗斯或伊朗等国供油的依赖度将下降。

**一个时代的结束**

本世纪初的十年里油市一直处于供应短缺。2008年之前，由于多年投资不足，亚洲需求激增，及“石油顶峰”(Peak Oil)隐然成形的疑虑，助长了油价扬升；当时OPEC的产量很难赶得上需求。2008年中油价曾升至每桶近150美元。

接着发生金融危机，油价急坠，迫使OPEC两度大幅减产--从而此一正式议案维持至今已至少六年。随着需求受抑，美国页岩油又出现突破性进展，“石油顶峰”题材渐被供应充裕的预期取代。

然油价坚守每桶100美元上方，每次潜在跌势最后都被化解。

2011年，OPEC成员国利比亚动荡使得日供应量最多减少150万桶，引发油价上涨。2012年美国和欧洲制裁伊朗，影响了一些供应。去年夏天，利比亚再度发生暴力事件，再次引爆油价涨势。

**OPEC及页岩油产商的考验**

明年有可能再度发生相同情况。欧美与俄罗斯之间的关系日益紧张，令俄罗斯的石油供应面临危险，而俄罗斯高居全球第二大石油生产国。与伊朗的核协议谈判有可能破裂，引发要求加强制裁的声浪。但油价再度反弹的机率愈来愈低。

Medley Global Advisors分析师Daniel Sternoff指出，现在，要不就是OPEC同意在短期内为油价支撑底部，否则油价长期偏低情况，将会开始抑制长期投资，或刺激石油需求成长回暖。

油价跌势不仅考验OPEC的决心，也考验美国页岩油革命的续航力；过去三年来，页岩油革命已经每年为美国石油产量增加100万桶/日。

OPEC何时、或甚至会不会出手干预，仍然极不明朗。沙特阿拉伯周三大幅调降对亚洲客户的石油售价，暗示沙特愿意接受较低的价格，以守住市场占有率。

前美国总统布什的白宫顾问Bob McNally，目前为能源顾问公司Rapidan Group总裁，他日前结束访问沙特阿拉伯后表示，OPEC产油国可能会等待美国降低产量，也不愿自己减产。虽然部分OPEC人士开始呼吁减产，但波斯湾核心成员国目前押注冬季需求将会提振油市。

如果油价再跌个10美元左右，他们的态度可能会改变。Baird

Energy分析师在周一报告中指出，如果油价持续低于80美元，不但从委内瑞拉到俄罗斯等各个产油国的政府预算受创，美国的产油商应该也会缩减活动。

“毕竟，美国页岩油不仅是最新且最大的供应来源，同时也是高成本，且对于油价最为敏感，”McNally称。“北达科他州及德州实质上已成为OPEC的一员，虽然他们可能还未意识到。”(完)

(编译 洪曦/张若琪/蔡美珍; 审校 李春喜/王洋)

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