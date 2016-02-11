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国际财经 | 2016年 2月 11日 星期四 10:10 BJT

美国油价在今年下半年前将维持在每桶20-40美元--高盛

路透新加坡2月11日 - 高盛表示，美国西德克萨斯中质油(WTI)价格在今年下半年前将维持在每桶20-40美元区间，因中国经济放缓及石油生产大量过剩压抑市场。

“中国成长疑虑及油价下行等风险...较预期更快成为现实，”高盛在2月10日报告中指出。

“我们预计在2016年下半年前，油价将持续在每桶20-40美元间震荡，市场将极为波动且缺乏明确的走势方向，”高盛补充道。(完)

(编译 龚芳; 审校 许娜)

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