美国油价在今年下半年前将维持在每桶20-40美元--高盛

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡2月11日 - 高盛表示，美国西德克萨斯中质油(WTI)价格在今年下半年前将维持在每桶20-40美元区间，因中国经济放缓及石油生产大量过剩压抑市场。
“中国成长疑虑及油价下行等风险...较预期更快成为现实，”高盛在2月10日报告中指出。
“我们预计在2016年下半年前，油价将持续在每桶20-40美元间震荡，市场将极为波动且缺乏明确的走势方向，”高盛补充道。(完)
(编译 龚芳; 审校 许娜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。