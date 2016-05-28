油价连跌第二日 因触及每桶50美元价位激发新的增产忧虑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
* 布兰特和美国原油收低，但两份合约本周上涨
* 在接近每桶50美元价位激发产量增加的忧虑盖过供应中断影响
* 叶伦讲话提振美元，令油价承压
* 美国长周末前令投资者不愿持有多头仓位
路透纽约5月27日 - 油价周五连跌第二日，因投资者利用油价涨至七个月高位机会锁定利润，市场担心油价徘徊在每桶50美元价位可能激发产量增加。
美元指数.DXY走高也抑制了其它货币持有者对以美元计价的石油的需求。在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称在未来几个月升息可能是合适的后，美元跳涨。
美国因下周一是阵亡将士纪念日将迎来长周末，也令投资者不愿作多。
“人们担心在这些价位产量会大幅回升，”Price Futures Group能源市场分析师Phil Flynn称。
“但我认为油价下跌也因为升息疑虑和长周末，”Flynn称，“下周开始油价可能回到48美元之下，人们肯定不愿在50美元价位作多。”
布兰特原油LCOc1下跌0.27美元，或0.5%，报每桶49.32美元。上日布兰特原油上升至11月初来最高的50.51美元。
美国原油CLc1下滑0.15美元，或0.3%，报每桶49.33美元。上日美国原油触及10月来最高的50.21美元。
本周，布兰特原油上涨1%，美国原油上升约3%，受助于本周稍早两份合约走坚。
分析师称，当前价位可能激发美国页岩油产量增加。
“页岩油的总成本在大约每桶48-50美元，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称，“在50美元价位有些生产商能获利。”
油价升穿每桶50美元，此前加拿大油砂地区野火、尼日利亚能源业遭暴力袭击，以及石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉经济几乎崩溃等原因，令近期全球原油日产量减少近400万桶。
瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，这些供应问题不太可能持续。他预期，这些原油生产将会恢复，且OPEC原油产量将上升。
根据贝克休斯周五发布的数据，美国活跃钻机数几乎不再减少，本周仅减少两座。
投资者下周将关注石油输出国组织(OPEC)会议结果，寻找沙特和伊朗增产的迹象，两者在占领市场份额方面相互竞争。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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