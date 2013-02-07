布兰特原油接近五个月高位 伊朗拒绝与美国谈判引发不安

* 伊朗拒绝与美国直接谈判的要求,投资者感到不安

* BP位于美国Whiting的原油裂解装置推迟重启时间--报导

路透纽约2月7日 - 布兰特原油期货周四升至每桶117美元以上的近五个月高位,之前伊朗回绝了美国方面提出的直接磋商要求;美国原油期货价格则因市场担心该国中西部库存增加而下跌.

布兰特较西德克萨斯中质油原油升水升至每桶逾21美元,为今年最高.此前一份报告称美国中西部一家主要炼油厂因维护而关闭的时间久于预期.

BP位于印第安纳州Whiting的一原油裂解装置(日产量为26万桶)重新开动时间推迟,预计可能使俄克拉荷马州库欣原油库存过剩的情况加剧.

布兰特原油上涨0.51美元,结算价报每桶117.24美元,为去年9月中旬迄今最高收盘价.

美国原油期货下跌0.79美元,结算价报每桶95.83美元.布兰特-WTI升水收在12月中旬迄今最高每桶21.41美元.

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)拒绝了美国副总统拜登提出的就伊朗核计划进行磋商的要求.美伊间分歧得以解决的前景暗淡下来.伊朗核问题是原油市场的一个重要风险要素.

"布兰特原油市场对于地缘政治风险和紧张局势的敏感程度更高,有报导称伊朗领导人表示,不愿同美国进行直接磋商,使地缘政治风险有所加剧,"Tradition Energy分析师Gene McGillian表示.

出于对伊朗原油供给的担忧,交易商一直密切关注该国核问题上的僵局.

迹象显示美国和中国经济复苏脚步快于以往,令原油市场得到额外支撑.

周三数据显示,中国经济结束长达七个季度连续放缓的局面,第四季成长7.9%.

上周美国初请失业金人数下降,四周均值也触及近五年低位,但其他数据表明第四季非农业生产率走低,因经济产出疲弱.

美国指标汽油期价周四下跌1%,报每加仑2.9999美元,为2月迄今最低位.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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