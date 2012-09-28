国际油价收升且第三季上涨

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
* 市场认为因西班牙经济改革计划带动的升势过了头
* 美国10月汽油期货急升约20美分
路透纽约9月28日电---原油价格周五上涨,布兰特原油期货在第三季升约15%,到期的近月美国汽油期货尾盘急升约19美分.
在本季最後一个交易日,布兰特原油和美国原油价格交投震荡,因西班牙经济存在不确定性,且评级机构即将公布西班牙的最新评级,这令欧元和股市承压,上日因西班牙公布预算改革计划,带动原油和股市上涨.
布兰特原油第三季升14.9%,第二季重挫20.4%.美国原油第三季攀升8.5%,第二季下滑17.5%.
北海原油设施维护限制了原油生产,中东局势动荡及西方国家与伊朗就伊朗核计划的争端,扶助油价在第三季攀升.美国联邦储备理事会(美联储,FED)、日本央行和欧洲央行推出举拖促进全球经济增长,也支持油价.
"油价昨日反弹有些过了头,"法国兴业石油研究部全球主管Mike Wittner说.
周五,11月布兰特原油期货升0.38美元,结算价报每桶112.39美元,盘中交投介於111.52-113.40美元.本季布兰特原油大幅上涨,尽管在9月,布兰特原油录得1.9%跌幅.
美国11月原油期货在交投震荡中上升0.34美元,结算价报92.19美元,交投区间介於91.40-92.71美元.本季美国原油上升,克服了9月录得4.4%跌幅的影响.
布兰特原油开盘受到提振,因交易消息称,第六个北海福尔蒂斯船货在10月的装运日期被推迟,因维护较预期的更长.
美国近月10月RBOB汽油期货在接近尾盘时一度急升28美分,交投非常清淡.该合约到期,结算价升19.77美分,或6.29%,报每加仑3.3420美元.
11月RBOB汽油期货仅升2.29美分,结算价报每加仑2.9201美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 92.19 0.34 0.4% 91.40 92.71 193,379 237,289
12月原油 92.56 0.35 0.4% 91.78 93.06 57,950 84,603
10月RBOB汽油 3.3420 0.1977 6.3% 3.1307 3.4258 5,798 28,473
11月RBOB汽油 2.9201 0.0229 0.8% 2.8639 2.9335 52,905 71,349
10月取暖油 3.1694 0.0121 0.4% 3.1497 3.18 8,392 17,873
11月取暖油 3.1592 0.0084 0.3% 3.1377 3.1762 58,398 62,528
ICE合约
11月布兰特 112.39 0.38 0.3% 111.52 113.40 180,705 226,564
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 331,891 439,391 519,848 1,555,259 2,883
汽油 136,238 189,344 149,708 279,141 -6,769
取暖油 140,510 150,450 141,729 324,924 -7,848(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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