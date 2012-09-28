国际油价收升且第三季上涨

* 市场认为因西班牙经济改革计划带动的升势过了头

* 美国10月汽油期货急升约20美分

路透纽约9月28日电---原油价格周五上涨,布兰特原油期货在第三季升约15%,到期的近月美国汽油期货尾盘急升约19美分.

在本季最後一个交易日,布兰特原油和美国原油价格交投震荡,因西班牙经济存在不确定性,且评级机构即将公布西班牙的最新评级,这令欧元和股市承压,上日因西班牙公布预算改革计划,带动原油和股市上涨.

布兰特原油第三季升14.9%,第二季重挫20.4%.美国原油第三季攀升8.5%,第二季下滑17.5%.

北海原油设施维护限制了原油生产,中东局势动荡及西方国家与伊朗就伊朗核计划的争端,扶助油价在第三季攀升.美国联邦储备理事会(美联储,FED)、日本央行和欧洲央行推出举拖促进全球经济增长,也支持油价.

"油价昨日反弹有些过了头,"法国兴业石油研究部全球主管Mike Wittner说.

周五,11月布兰特原油期货升0.38美元,结算价报每桶112.39美元,盘中交投介於111.52-113.40美元.本季布兰特原油大幅上涨,尽管在9月,布兰特原油录得1.9%跌幅.

美国11月原油期货在交投震荡中上升0.34美元,结算价报92.19美元,交投区间介於91.40-92.71美元.本季美国原油上升,克服了9月录得4.4%跌幅的影响.

布兰特原油开盘受到提振,因交易消息称,第六个北海福尔蒂斯船货在10月的装运日期被推迟,因维护较预期的更长.

美国近月10月RBOB汽油期货在接近尾盘时一度急升28美分,交投非常清淡.该合约到期,结算价升19.77美分,或6.29%,报每加仑3.3420美元.

11月RBOB汽油期货仅升2.29美分,结算价报每加仑2.9201美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 92.19 0.34 0.4% 91.40 92.71 193,379 237,289

12月原油 92.56 0.35 0.4% 91.78 93.06 57,950 84,603

10月RBOB汽油 3.3420 0.1977 6.3% 3.1307 3.4258 5,798 28,473

11月RBOB汽油 2.9201 0.0229 0.8% 2.8639 2.9335 52,905 71,349

10月取暖油 3.1694 0.0121 0.4% 3.1497 3.18 8,392 17,873

11月取暖油 3.1592 0.0084 0.3% 3.1377 3.1762 58,398 62,528

ICE合约

11月布兰特 112.39 0.38 0.3% 111.52 113.40 180,705 226,564

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 331,891 439,391 519,848 1,555,259 2,883

汽油 136,238 189,344 149,708 279,141 -6,769

取暖油 140,510 150,450 141,729 324,924 -7,848(完)