油价上扬 因美国上周初请失业金人口意外减少

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 北海输油管道重启限制布兰特原油涨幅
* 周五关注中国数据和美国2月就业报告
路透纽约3月7日 - 美国原油期货周四上扬超过1美元，因数据显示美国上周初请失业金人口意外减少，且美元走软。
布兰特原油期价小涨，但北海输油管道系统重启限制了涨幅。
美国上周初请失业金人数减少激发了对美国经济复苏步伐的乐观情绪。
欧洲央行今日保持指标利率不变，加之西班牙公债标售获强劲需求，部分缓解了投资者对欧元区的忧虑。欧元因此走强。
美元指数.DXY回落近0.5%。
布兰特原油期货上扬0.09美元，收报每桶111.15美元。美国原油期货攀升1.13美元，收报每桶91.56美元。布兰特较美国原油溢价 收窄至19.59美元，周三为20.63美元。
Tradition Energy的Gene McGillian表示，“美国就业数据和欧洲央行的举措扶助美国原油期货从本周稍早触及的两个月低位反弹。”
他将布兰特原油表现稍逊归咎于北海输油管道重启。这条日输油量达8万桶的北海布兰特原油输油管道系统上周六关闭。
市场人士静待周五将公布的中国2月贸易数据和美国2月非农就业报告。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。