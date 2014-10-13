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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 12:32 BJT

《KEMP专栏》产油国恐将承受石油市场超级下行周期之痛

能源供应和需求的特点是，经济和技术惯性非常大。价格变动要过很多年才会对产量和消费产生重大影响，这也是现在才开始感受到之前价格上涨影响的原因。

但出于同样原因，一旦出现深度周期性改变，那么就很难阻止或逆转这种变化。2002-2012年油价升势引发的供需变化，像巨型油轮一样很难停止。

正如油价在2008年大涨，超越自然惯性并促使供应增加和需求减少，现在油价可能需要大幅下调，才能让油市走上新的轨道。

下面这个事实可以证实存在一种长周期，即2008年7月之后油价每次触及的高点都要低于上一次，这意味着供应和需求都在缓慢变化，对价格产生逐步下行压力。

其他大宗商品也在经历这种超级周期，尤其是动力煤市场。欧洲指标煤价 展现出相同的走势：2002至2008年间大幅上涨，随后回落，2011年又小幅回升，之后峰值递减、处于逐步下滑趋势。

从铝 到铜 ，主要商品的价格亦普遍展现出类似走势。

对当前原油和其他大宗商品价格下滑的最好描述是，这属于2002年左右开始的长周期中的下滑走势。

在这波长周期上升走势期间，分析师将很多工业和农业大宗商品同步上扬称为“超级周期”。

当时很多投资者和企业都兴奋地聚焦于“超级”，而忘记了“周期”，忽略了这样一个事实，即价格涨幅中至少有一部分最终会被逆转。(完)

(译文审校 郑茵/张荻)
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