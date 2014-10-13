《KEMP专栏》产油国恐将承受石油市场超级下行周期之痛

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
能源供应和需求的特点是，经济和技术惯性非常大。价格变动要过很多年才会对产量和消费产生重大影响，这也是现在才开始感受到之前价格上涨影响的原因。
但出于同样原因，一旦出现深度周期性改变，那么就很难阻止或逆转这种变化。2002-2012年油价升势引发的供需变化，像巨型油轮一样很难停止。
正如油价在2008年大涨，超越自然惯性并促使供应增加和需求减少，现在油价可能需要大幅下调，才能让油市走上新的轨道。
下面这个事实可以证实存在一种长周期，即2008年7月之后油价每次触及的高点都要低于上一次，这意味着供应和需求都在缓慢变化，对价格产生逐步下行压力。
其他大宗商品也在经历这种超级周期，尤其是动力煤市场。欧洲指标煤价 展现出相同的走势：2002至2008年间大幅上涨，随后回落，2011年又小幅回升，之后峰值递减、处于逐步下滑趋势。
从铝 到铜 ，主要商品的价格亦普遍展现出类似走势。
对当前原油和其他大宗商品价格下滑的最好描述是，这属于2002年左右开始的长周期中的下滑走势。
在这波长周期上升走势期间，分析师将很多工业和农业大宗商品同步上扬称为“超级周期”。
当时很多投资者和企业都兴奋地聚焦于“超级”，而忘记了“周期”，忽略了这样一个事实，即价格涨幅中至少有一部分最终会被逆转。(完)
(译文审校 郑茵/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申