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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:39 BJT

国际油市：马来西亚原油1月官方售价计算为每桶53.16美元

路透新加坡2月2日 - 交易商周一称，经计算，1月装运的马来西亚一
篮子原油的官方售价为每桶53.16美元。
    
    据路透数据，1月拉布安原油价格为2009年4月以来最低。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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