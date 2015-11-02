焦点：全球大油企在油价下跌之际增产 时机不对

路透伦敦10月30日 - 经过数年的产出下降后，主要油企今年纷纷提高原油产量，而与此同时，原油供应已然过剩导致油价大跌，他们的日子也不好过。

油企高官管们曾经引以为傲的是，在巴西、北海和西非等地的新油田以及新科技方面投入数以十亿计的资金，提高了产量。

但这些投资大多数是三年到五年前做出的，当时油价每桶在100美元左右，几乎是当前水准的两倍。

北美页岩油的繁荣、全球经济低迷以及石油输出国组织(OPEC)决定不减产已是供应过剩的推手，如今，新增产量更是让供应过剩雪上加霜。

近期公布的第三季业绩显示出这一问题的影响程度。

据路透计算，今年前九个月，全球九大油气企业的石油产量共计增加8%，自2013年以来首次超过每日1,000万桶。

油价处于低位使一些油企录得亏损，石油巨头不得不大幅削减成本并放慢增长计划。

“这些企业的首要之务是达成平衡现金流；而为了做到力所能及的水准，投资将被缩减，”Wood Mackenzie负责上游企业分析的主管Tom Ellacott称。

“尽管大型企业因自身财务实力更有能力在景气循环中投资，通过这一管道投资，但只有以低价实现门槛回报率的最好项目，才能获得国际石油企业的批准。”

**产量大增**

全球最大公开上市石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil)周五表示，其产量九个月来骤增10%至每日230万桶，但第三季获利几近腰斩。

九家石油大厂增加的产量，相当于全球产量的10%左右，国际能源署(IEA)认为第三季全球石油供应量为每日近9,700万桶。

法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)九个月石油产量增加21%至每日123.2万桶，因为位于安哥拉的CLOV项目及英国北海West Franklin 2期等进入投产和增产阶段。

至于BG GroupBG.L，2015年是该公司位于巴西的重要海外平台启用后产量创纪录的一年。

“我们乐见产量增加，这是投资所带来的产量强劲增长，”BG财务长Simon Lowth周五对记者表示。“未来几年将会见到产量持续增长...”

**时机不佳**

据Wood Mackenzie，今年全球石油产出料将较上年增加创纪录的240万桶/日，主要受到美国页岩油、伊拉克及巴西产出的推动。

该机构指出，产出增长预期数据超过每日近150万桶的需求增幅预估。

“在操作面上，生产向来普遍表现强劲，”Wood Mackenzie的Ellacott表示。

但这不只体现在新的石油生产上。近年来石油企业投资新技术，欲使现有油田产量极大化。

壳牌财务长Simon Henry表示，该公司油田自然递减率2015年降至3%/年，数年前为4.5-5%。

石油企业藉由削减开支、裁撤数以千名计员工，以及推迟约2,000亿美元全球石油大型项目，以因应这波不景气以及油价“更长时间内维持低位”的前景。

Ellacott指出，在企业未来两年将进一步削减开支以因应营收下滑的情况下，石油巨擘的产量可能持平，甚或下降。

石油巨擘的石油生产图表，请点选：link.reuters.com/xaz85w

(完)